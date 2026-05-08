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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de mayo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos duelos por la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de mayo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de mayo, y quién transmite? / BH

Hoy, viernes 8 de mayo, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán inicio a la undécima jornada de la Primera B.

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La programación del fútbol chileno hoy 8 de mayo arrancará a las 20:00 horas, con dos duelos en simultáneo.

Uno será en el Chinquihue, lugar en que Deportes Puerto Montt jugará ante Magallanes, con arbitraje de Víctor Abarzúa y transmisión de TNT Sports Premium.

En paralelo, Deportes Iquique enfrentará a Rangers en el Tierra de Campeones. Jorge Oses será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

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