Presidente Boric defiende candidatura de Bachelet a la ONU: “Calificarla de ‘amarre’ es de una pequeñez y frivolidad tremenda”

El Mandatario reafirma la relevancia histórica de la postulación de la exjefa de Estado y destaca el respaldo regional obtenido durante su presentación internacional.

Martín Neut

Presidente Boric defiende candidatura de Bachelet a la ONU

Presidente Boric defiende candidatura de Bachelet a la ONU / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente Gabriel Boric reaccionó a las críticas de Republicanos que calificaban la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU como un “amarre”.

A través de X, recordó que “la candidatura de la ex Presidenta Bachelet fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en Septiembre de 2025” y destacó su carácter histórico: “sería la primera chilena y la primer mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU”.

Boric también subrayó el apoyo regional obtenido: “En un hecho inédito, fue inscrita junto con las dos principales potencias de América Latina, México y Brasil”. Frente a las críticas, fue categórico: “Calificarla de ‘amarre’ es de una pequeñez y frivolidad tremenda”.

Cerró señalando: “Es una decisión que nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile”.

