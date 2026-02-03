Presidente Boric defiende candidatura de Bachelet a la ONU: “Calificarla de ‘amarre’ es de una pequeñez y frivolidad tremenda”
El Mandatario reafirma la relevancia histórica de la postulación de la exjefa de Estado y destaca el respaldo regional obtenido durante su presentación internacional.
El Presidente Gabriel Boric reaccionó a las críticas de Republicanos que calificaban la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU como un “amarre”.
A través de X, recordó que “la candidatura de la ex Presidenta Bachelet fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en Septiembre de 2025” y destacó su carácter histórico: “sería la primera chilena y la primer mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU”.
Boric también subrayó el apoyo regional obtenido: “En un hecho inédito, fue inscrita junto con las dos principales potencias de América Latina, México y Brasil”. Frente a las críticas, fue categórico: “Calificarla de ‘amarre’ es de una pequeñez y frivolidad tremenda”.
Cerró señalando: “Es una decisión que nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile”.
