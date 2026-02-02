¿Te han picado? La razón por la que los mosquitos se alimentan cada vez más de los humanos, según estudio / Getty Images

Es probable que, en más de una ocasión, te haya picado un mosquito cuando te encuentras en el exterior. La acción se ha vuelto más común con el paso del tiempo.

Un reciente estudio afirmó que hay algunos mosquitos que se están volviendo cada vez más dependientes de la sangre humana.

Se trata de un análisis realizado por científicos de la Universidad Federal de Río de Janeiro y del Instituto Oswaldo Cruz, publicado en la revista Frontiers in Ecology and Evolution. Dicha investigación, estableció el motivo por el cual los mosquitos cada vez se alimentan más de los humanos.

¿Cuál es la razón?

Los investigadores del estudio capturaron 52 especies de mosquitos y analizaron a más de 1.700 ejemplares. Entre los resultados, se detectó que solamente 24 contenían ADN identificable, en ellos se encontraron rastros genéticos de 18 humanos diferentes.

Los científicos detallaron que cada vez es más frecuente que los mosquitos se alimenten de sangre humana. La razón se explicaría por el impacto de la deforestación y la expansión humana.

Sergio Machado, microbiólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, explicó que “con menos opciones naturales disponibles, los mosquitos se ven obligados a buscar nuevas fuentes de sangre”.

“Terminan alimentándose más de los humanos por conveniencia, ya que somos el huésped más frecuente en estas zonas”, agregó el científico.

De todos modos, el estudio advirtió de las limitaciones metodológicas del análisis. Entre ellas, las trampas de luz que se utilizaron para capturar a los insectos, las cuales podrían atraer con mayor facilidad a mosquitos hambrientos, mientras que los recién alimentados tienden a permanecer ocultos.