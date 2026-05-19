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Vuelve la lluvia a Chile: este es el día “clave” en que regresarán las precipitaciones al país

El bloqueo atmosférico comenzará a debilitarse esta semana y una baja segregada podría devolver las lluvias al país.

Juan Castillo

Vuelve la lluvia a Chile: este es el día “clave” en que regresarán las precipitaciones al país

Vuelve la lluvia a Chile: este es el día “clave” en que regresarán las precipitaciones al país / mammuth

Después de varias jornadas secas, la lluvia podría volver a distintas zonas de Chile durante los próximos días.

El bloqueo atmosférico que mantuvo altas presiones frente al país comenzará a debilitarse, abriendo paso a mayor nubosidad e inestabilidad.

Según consigna Meteored, el tiempo seco tiene los días contados ya que una baja segregada se aproximará al territorio nacional y podría generar precipitaciones en sectores del centro, sur y zona austral.

Hasta este miércoles 20, eso sí, se mantendrían temperaturas cercanas a los 25 °C en gran parte de la zona central.

Cuándo volvería la lluvia a Chile

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Las heladas matinales seguirán presentes en sectores del centro y sur, al menos hasta el jueves 21. Luego, el avance de una vaguada costera favorecerá el ingreso de aire más húmedo y nubosidad hacia zonas interiores, elevando las temperaturas durante las primeras horas del día.

El cambio más evidente llegaría desde el viernes 22, cuando aumentará la nubosidad entre la zona central y la Patagonia. Sin embargo, el día clave sería el sábado 23 de mayo, cuando la baja segregada se ubique sobre el centro-sur del país.

Durante esa jornada, podrían registrarse lloviznas en sectores costeros de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía. El ambiente estará marcado por cielos cubiertos, humedad y condiciones más inestables durante buena parte del día.

El domingo 24, la vaguada en altura cruzaría Chile y dejaría posibilidad de precipitaciones débiles no solo en el centro y parte del sur, sino también en la zona austral. Con el avance de las horas, las lluvias podrían intensificarse especialmente hacia el sur y la Patagonia.

Para la última semana de mayo, los modelos anticipan una atmósfera más inestable y el retorno de sistemas frontales con mayor fuerza. Aunque aún existe incertidumbre sobre la distribución exacta, las señales apuntan a que las precipitaciones podrían regresar a la zona central antes de que termine el mes.

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