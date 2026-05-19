Continúa búsqueda de tripulante de Calbuco desaparecido en aguas de Aysén: PDI realiza peritajes en lancha

Un operativo de búsqueda y salvamento se mantiene en el canal Moraleda, en la región de Aysén, tras la desaparición de un tripulante de 34 años de la lancha a motor “Drakkar I”, con matrícula de Calbuco.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado domingo, cuando el hombre —por causas que se investigan— habría caído al mar, según informó el teniente primero Sebastián Valdivia, de la Lancha de Servicios Generales “Aysén”.

A raíz de esto, se han desplegado diversas acciones para reforzar las labores de rastreo, las que se concentran en las cercanías de Punta Calqueman e incluyen operativos marítimos, apoyo aéreo y diligencias investigativas instruidas por la Fiscalía Marítima y el Ministerio Público.

Realizan diligencias en la lancha

El gobernador marítimo de Aysén, Capitán de Navío Octavio Valenzuela, informó que “se están desplegando todos los medios institucionales de la región (...). Asimismo se incorpora una exploración agromarítima con un helicóptero de la Quinta Zona Naval para contribuir a las operaciones de búsqueda”.