Quién era el joven cantante chileno de cumbia y guaracha que murió esta semana: “Su ausencia deja un vacío enorme”

Esta semana se confirmó el sensible fallecimiento del joven artista chileno Kevin Jeldres Acuña. El oriundo de Machalí era conocido popularmente como Kevin Stanly.

“Lamentablemente durante sus últimos días tuvo que enfrentar problemas de salud que tristemente para todos terminaron con su deceso”, detalló la Municipalidad de Machalí, desde donde decretaron dos jornadas de duelo comunal.

“El alcalde Juan Carlos Abud y el Concejo Municipal expresan su profunda consternación por los hechos ante la partida de un joven que siempre vinculado a los espacios artísticos que contagiaba alegría con su música y baile”, siguieron desde la administración.

Jeldres era la voz principal de la agrupación agrupación ranchera Kevin y sus Lumaquinos, con la cual sonó en diversos puntos del país.

Uno de los grandes éxitos de su carrera fue Los Vampiros (La pata pela’), canción que supera super los 3 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube.

“Compartimos música, escenarios, risas, conversaciones eternas y también muchos momentos difíciles donde siempre estuvimos el uno para el otro”, lo recordó Fernando Poblete, artista local y amigo, quien envió fuerza a la pareja y la pequeña hija del músico.

“Su ausencia deja un vacío enorme entre todos quienes tuvimos la suerte de conocerlo y compartir con él” añadió.

“Me quedo con todo eso guardado para siempre en el corazón. Descansa en paz, compadre. Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto”, cerró el bajista y saxofonista del conjunto.

En año pasado, durante una entrevista con TV 0’Higgins, el compositor hacía un balance de su periplo por los escenarios. Ahí admitió que estaba contento y sostuvo: “Me ha ido súper bien a lo largo de todo Chile, hemos recorrido todo el país”.

El veloria de Jeldres se realiza en el Centro Cultural Germán Ruz Baeza.