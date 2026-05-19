“No vamos a parar”: ministra Steinert destaca operativo en Temucuicui y anticipa nuevos operativos

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, destacó el operativo realizado en Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, que terminó con la detención de dos personas con órdenes pendientes.

La secretaria de Estado aseguró que el Gobierno mantendrá este tipo de procedimientos en la zona.

Consultada sobre si habrá nuevos operativos en el sector, la ministra fue categórica: “No vamos a parar”. Además, sostuvo que el despliegue responde a una instrucción directa del Presidente de la República y a una estrategia de seguridad orientada a recuperar presencia estatal en territorios complejos.

“No puede haber parte del territorio donde el Estado no pueda estar presente”

Steinert explicó que el procedimiento forma parte de un trabajo coordinado entre instituciones. “Esto corresponde a un trabajo responsable, realizado en atención al mandato del Presidente de la República, y que tiene que ver con las acciones concretas que estamos realizando como Ministerio de Seguridad”, afirmó.

La ministra también destacó la participación de las policías, el Ejército y el Ministerio Público. “Vamos a seguir coordinando estas acciones con Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Ejército, a quienes aprovecho de dar todo mi apoyo y felicitaciones por este operativo realizado en forma muy limpia”, señaló.

En esa línea, valoró que no se registraran funcionarios lesionados durante el despliegue. “No tuvimos personas lesionadas, colaboraron todos en esta acción conjunta, y, por supuesto, reconocer el trabajo del Ministerio Público en este operativo y en los otros”, agregó.

Sobre el perfil de los detenidos, Steinert indicó que se trataba de personas con influencia dentro de comunidades mapuche y con imputaciones por delitos graves. “Son personas que tenían liderazgo dentro de las comunidades mapuche, imputadas por distintos delitos, como tráfico de armas, tráfico de drogas”, sostuvo.

La secretaria de Estado insistió en que el Gobierno continuará con este tipo de acciones en La Araucanía. “No puede haber parte del territorio en nuestro país donde el Estado no pueda estar presente”, afirmó. Luego reforzó el mensaje: “Vamos a seguir hasta lograr el control del territorio”.

Consultada por una eventual interpelación en su contra, Steinert aseguró contar con apoyo presidencial. “Siempre he recibido el respaldo del Presidente de la República. Estamos trabajando por la seguridad de los chilenos”, cerró.