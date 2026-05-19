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“Estamos al debe todavía, sobre todo cuando vamos ganando”: la autocrítica en Unión Española pese a sumar cuatro triunfos seguidos en la Primera B

Ronald Fuentes, DT de los hispanos, destacó el haber podido ganar en el día del aniversario 129 del club.

Carlos Madariaga

“Estamos al debe todavía, sobre todo cuando vamos ganando”: la autocrítica en Unión Española pese a sumar cuatro triunfos seguidos en la Primera B

“Estamos al debe todavía, sobre todo cuando vamos ganando”: la autocrítica en Unión Española pese a sumar cuatro triunfos seguidos en la Primera B / Twitter @UEOficial

Unión Española celebró con todo en el día en que cumplieron 129 años al imponerse 2-1 a Deportes Iquique por la fecha 12 de la Primera B, cuestión que le permitió a los hispanos meterse en la parte alta de la tabla.

“El primer tiempo fuimos un equipo que tuvo el dominio del juego, recuperamos los balones muy rápido, no tuvimos la profundidad necesaria, nos costó generar oportunidades de gol porque ellos también se metieron un poco mas atrás tras anotar. Tratamos de corregir con los mismos que estaban, pero en algún momento ya sentíamos que teníamos que producir algunos cambios para hacer algo diferente y cambiamos el sistema”, destacó el DT Ronald Fuentes, aún autocrítico del rendimiento de un equipo que completará dos meses sin perder.

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Estamos al debe todavía, sobre todo cuando vamos ganando. Lo que más les pedía era que que trataramos de jugar, estar en los espacios al lado contrario donde estaba el balón siempre. Quisimos jugar rapido, apresurar las jugadas muchas veces, nos falto un poquito de tranquilidad en el ultimo tercio para a lo mejor haber convertido un gol más que nos hubiese dado una tranquilidad mayor”, reconoció, valorando el cambio en el rendimiento, al punto de lograr ya cuatro victorias seguidas en Unión Española, instalándose a cuatro puntos del líder.

Lo que más cambiamos es el saber manejar los momentos del juego, cuando tenemos que ser asociativos, cuando a lo mejor tenemos que hacer transiciones, cuando tenemos que defender. A veces defendemos mas cerca del arc, lo que no nos gusta, pero tambien es porque no vamos a presionar y empiezan a lanzar balones, sobre todo cuando vamos ganando. Lo mas importante es que, a pesar de ser un equipo muy joven el que esta jugando, asumimos ese rol protagónico, de tratar de jugar siempre”, aseguró Ronald Fuentes, confiado en extender al máximo su cuarto período en el elenco de Santa Laura.

Me encantaría estar muchos años acá. Creo que se puede hacer algo interesante, conozco bien a la institución. Somos un cuerpo técnico que somos del club en relación a ser los primeros que sabemos lo que es la institución, la forma de jugar, cómo se trabaja Son 129 años, una institución que tiene una historia muy linda y nosotros queremos ser parte de la historia este año, ojalá que a fin de año lo podamos hacer”, cerró el DT de Unión Española.

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