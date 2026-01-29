;

Seremi de Salud activa alerta por hallazgo de mosquito del dengue en aeropuerto de Santiago

El ejemplar fue remitido al ISP para verificación. Llaman a prevenir criaderos domiciliarios y acudir a centros asistenciales ante síntomas virales.

La Seremi de Salud de la región Metropolitana activó el protocolo de vigilancia tras el hallazgo de un mosquito portador del Aedes aegypti, el insecto transmisor del dengue, en las bodegas del aeropuerto de Santiago.

La Seremi, a través de su cuenta de X, informó que el ejemplar fue enviado al Instituto de Salud Pública (ISP) para su analisis.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a eliminar aguas acumuladas en patios, floreros, piscinas y bebederos de mascotas, medidas clave para prevenir la reproducción del mosquito.

El dengue es una enfermedad viral que provoca fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares y articulares, y náuseas, con síntomas que pueden aparecer entre 4 y 10 días tras la picadura y durar hasta una semana.

La urgencióloga Natalia Vidal, de Clínica Dávila Vespucio, destacó a Chilevisión la importancia de mantener jardines cortos y piscinas cloradas como forma de prevención.

