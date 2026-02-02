;

13 mil futuros médicos no dominan conocimientos básicos en Brasil. ¿Cómo es la situación en Chile?

La primera evaluación nacional aplicada a estudiantes de brasileños reveló que los peores resultados se concentran en universidades privadas y municipales.

10 de Julio del 2019/SANTIAGO En el centro de eventos Espacio Riesco, se realizó la 15 versión del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), el cuál fue rendido por un total de 4518 personas.

En Brasil, el Ministerio de Educación llevó a cabo una evaluación inédita para medir, por primera vez, la calidad de la formación de los futuros médicos. Los resultados, sin embargo, encendieron las alarmas.

Se trata del Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes de Medicina (Enamed). la cual reveló que cerca de un tercio de las carreras de Medicina analizadas no logra preparar a sus estudiantes para ejercer la profesión bajo los estándares mínimos exigidos por la autoridad.

Además, uno de cada cuatro alumnos evaluados no aprobó el examen. Las cifras generaron inquietud social y abrieron un intenso debate sobre la facilidad con que se han autorizado nuevas facultades y sobre cómo garantizar profesionales suficientemente capacitados para atender a una población de 212 millones de personas.

En su primera aplicación, el Enamed evaluó 350 programas de Medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, mediante una prueba rendida por casi 90 mil estudiantes.

Uno de los datos más preocupantes fue que 13 mil estudiantes que cursaban el último semestre de la carrera no superaron la evaluación, lo que implica que, de no mediar cambios, pronto podrían comenzar a atender pacientes. El Consejo Federal de Medicina ya analiza mecanismos para evitarlo.

Los peores desempeños se concentraron principalmente en instituciones privadas con fines de lucro. Aunque los estudiantes no enfrentarán sanciones individuales, las casas de estudio sí tendrán consecuencias: no podrán aumentar sus cupos y, según sus resultados, deberán mantenerlos o incluso reducirlos.

Números optimistas en nuestro país

En Chile, cada año se lleva a cabo EUNACOM, un examen teórico-práctico de medicina general que se aplica desde el año 2009, y que es la continuación directa del Examen Médico Nacional (EMN).

Los resultados en territorio nacional de este examen tejen un panorama distinto. Desde que comenzó a aplicarse, los niveles de aprobación entre los egresados nacionales se han mantenido consistentemente altos.

El registro más bajo se produjo en 2013, cuando aprobó el 88,71% de los postulantes. Mientras que el mejor desempeño se observó en 2012, año en que la totalidad de los 1.324 examinados superó la prueba. En el resto del período, la tasa de aprobación nunca descendió del 90%.

AñoEgresados chilenosAprobados% aprobados
20091.0911.08499,36
20101.2421.16593,8
20111.2931.25597,06
20121.3241.324100
20131.4261.26588,71
20141.5591.41890,96
20151.6131.50593,3
20161.5901.51895,47
20171.5511.48795,87
20181.7931.70495,04
20191.8291.74395,3
2020–20223.5413.47198,02
TOTAL19.85218.93995,4

