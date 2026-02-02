;

VIDEO. Presidente Boric recorre zonas anegadas de Maipú tras inundaciones y detalla apoyo económico a familias

El mandatario anunció que las familias afectadas recibirán aportes mediante la ficha FIBE, con depósitos en cuentas RUT según el grado de daño.

Martín Neut

Matías Castillo

Presidente Gabriel Boric

Presidente Gabriel Boric

El Presidente Gabriel Boric recorrió este lunes las zonas de Maipú más afectadas por las lluvias del fin de semana, que provocaron inundaciones y dejaron a muchos vecinos retirando lodo de sus viviendas.

En el lugar se reunió con residentes y con el alcalde Tomás Vodanovic, y aseguró estar al tanto de la situación.

“Estamos acá con los vecinos de uno de los sectores más afectados de Maipú por este extraño fenómeno, pero que dentro de lo extraño en Chile tenemos que estar más habituados a que estas cosas sucedan en nuestro país”, señaló el Mandatario.

En suma, enfatizó en la desigualdad urbana que evidencian estas emergencias: “Se representa en carne y hueso las desigualdades en la construcción de la ciudad (…) hay responsabilidades compartidas entre privado y Estado, y tiene que haber una solución definitiva”.

La ficha FIBE

Respecto a la respuesta inmediata del gobierno, el mandatario anunció que las familias afectadas recibirán ayudas económicas mediante la ficha FIBE, con depósitos en sus cuentas RUT desde la madrugada del sábado y en cuatro tramos según el grado de afectación.

“Lo que nos corresponde como gobierno es hacernos cargo de la emergencia (…) para apoyar a la recuperación de enseres, que es lo principal que se perdió”, sostuvo.

El Presidente Boric también recordó que el gobierno trabaja en obras de largo plazo, como la entubación del Canal Santa Marta, para reducir el riesgo de futuras inundaciones en la comuna.

