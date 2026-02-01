;

“El agua subió en segundos”: familia lamenta la muerte de su mascota tras inundaciones en Maipú

La familia afectada solicitó apoyo con elementos de desinfección y artículos básicos debido a la presencia de aguas servidas.

Javiera Rivera

“El agua subió en segundos”: familia lamenta la muerte de su mascota tras inundaciones en Maipú

“El agua subió en segundos”: familia lamenta la muerte de su mascota tras inundaciones en Maipú

Una familia de la comuna de Maipú vive horas de profundo dolor luego de perder a su mascota durante las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que afectaron a la región Metropolitana.

Según informó T13, el hecho ocurrió en un conjunto habitacional, donde varios departamentos del primer piso quedaron completamente anegados tras una crecida repentina del agua. Vecinos relataron que el nivel subió en cuestión de segundos, sin dar margen para reaccionar.

Según el testimonio recogido en el lugar, la familia no se encontraba en el domicilio cuando comenzó la emergencia y fue alertada por una vecina a través de un grupo comunitario. Al regresar, constataron que el primer nivel del departamento dúplex estaba totalmente inundado.

La afectada relató que su mascota, Simón, no logró subir al segundo piso y murió ahogado, pese a los intentos por ingresar al inmueble desde accesos alternativos, los que ya se encontraban bloqueados por el agua y el barro.

Revisa también

ADN

“Todo lo material se puede recuperar, pero la mascota no. Era parte de la familia”, señaló.

Imágenes registradas tras la emergencia muestran patios interiores cubiertos de agua, lodo y residuos, además de vecinos colaborando en labores de limpieza y retiro de enseres dañados.

La familia indicó que, además del apoyo municipal, se requiere con urgencia cloro, elementos de desinfección y artículos básicos, debido a la presencia de aguas servidas al interior de los departamentos.

Este caso se suma a la compleja situación que enfrenta Maipú, donde el municipio informó que más de 300 viviendas resultaron afectadas tras la caída de una gran cantidad de agua en un corto período de tiempo, generando inundaciones en diversos sectores de la comuna.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad