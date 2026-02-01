“El agua subió en segundos”: familia lamenta la muerte de su mascota tras inundaciones en Maipú

Una familia de la comuna de Maipú vive horas de profundo dolor luego de perder a su mascota durante las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que afectaron a la región Metropolitana.

Según informó T13, el hecho ocurrió en un conjunto habitacional, donde varios departamentos del primer piso quedaron completamente anegados tras una crecida repentina del agua. Vecinos relataron que el nivel subió en cuestión de segundos, sin dar margen para reaccionar.

Según el testimonio recogido en el lugar, la familia no se encontraba en el domicilio cuando comenzó la emergencia y fue alertada por una vecina a través de un grupo comunitario. Al regresar, constataron que el primer nivel del departamento dúplex estaba totalmente inundado.

La afectada relató que su mascota, Simón, no logró subir al segundo piso y murió ahogado, pese a los intentos por ingresar al inmueble desde accesos alternativos, los que ya se encontraban bloqueados por el agua y el barro.

“Todo lo material se puede recuperar, pero la mascota no. Era parte de la familia”, señaló.

Imágenes registradas tras la emergencia muestran patios interiores cubiertos de agua, lodo y residuos, además de vecinos colaborando en labores de limpieza y retiro de enseres dañados.

La familia indicó que, además del apoyo municipal, se requiere con urgencia cloro, elementos de desinfección y artículos básicos, debido a la presencia de aguas servidas al interior de los departamentos.

Este caso se suma a la compleja situación que enfrenta Maipú, donde el municipio informó que más de 300 viviendas resultaron afectadas tras la caída de una gran cantidad de agua en un corto período de tiempo, generando inundaciones en diversos sectores de la comuna.