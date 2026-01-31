Lluvia intensas y granizos provocan desborde del canal Santa Marta en la comuna de Maipú

Las intensas lluvias que afectan a la comuna de Maipú provocaron el desborde del canal Santa Marta, específicamente en la calzada norte de Camino a Melipilla, a la altura del sector Tres Poniente, en dirección a Ciudad Satélite.

La situación fue reportada por vecinos a través de redes sociales, donde se alertó sobre una importante acumulación de agua que dificulta el tránsito vehicular y representa un riesgo para quienes circulan por el sector.

Ante ello, se realizó un llamado a extremar las precauciones al desplazarse por la zona.

El desborde se enmarca en un fuerte sistema frontal que ha dejado cerca de 50 minutos de lluvia intensa y caída de granizos en distintos puntos de la comuna.

Sectores como El Abrazo, Barrio Los Castaños, Barrio Oeste y Rinconada registraron calles anegadas, convertidas en verdaderos ríos, además de viviendas y patios inundados, según relataron vecinas y vecinos.

Hasta el momento, no se han entregado balances oficiales sobre la magnitud de los daños ni eventuales medidas de emergencia adoptadas por las autoridades.

Las precipitaciones continuaron hasta el anochecer en la comuna, acompañadas de tormentas eléctricas, mientras residentes mantienen el monitoreo ante posibles nuevas afectaciones.

Revisa las imágenes: