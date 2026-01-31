;

VIDEO. Lluvia y granizos causa desborde del canal Santa Marta en Maipú: hay varias casas y calles afectadas

Los vecinos del sector reportaron anegamientos y problemas de circulación luego del desborde.

Javiera Rivera

Lluvia intensas y granizos provocan desborde del canal Santa Marta en la comuna de Maipú

Lluvia intensas y granizos provocan desborde del canal Santa Marta en la comuna de Maipú

Las intensas lluvias que afectan a la comuna de Maipú provocaron el desborde del canal Santa Marta, específicamente en la calzada norte de Camino a Melipilla, a la altura del sector Tres Poniente, en dirección a Ciudad Satélite.

La situación fue reportada por vecinos a través de redes sociales, donde se alertó sobre una importante acumulación de agua que dificulta el tránsito vehicular y representa un riesgo para quienes circulan por el sector.

Ante ello, se realizó un llamado a extremar las precauciones al desplazarse por la zona.

El desborde se enmarca en un fuerte sistema frontal que ha dejado cerca de 50 minutos de lluvia intensa y caída de granizos en distintos puntos de la comuna.

Revisa también

ADN

Sectores como El Abrazo, Barrio Los Castaños, Barrio Oeste y Rinconada registraron calles anegadas, convertidas en verdaderos ríos, además de viviendas y patios inundados, según relataron vecinas y vecinos.

Hasta el momento, no se han entregado balances oficiales sobre la magnitud de los daños ni eventuales medidas de emergencia adoptadas por las autoridades.

Las precipitaciones continuaron hasta el anochecer en la comuna, acompañadas de tormentas eléctricas, mientras residentes mantienen el monitoreo ante posibles nuevas afectaciones.

Revisa las imágenes:

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad