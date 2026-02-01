;

Alcalde Vodanovic cifra en más de 300 las viviendas afectadas por lluvias en Maipú

La autoridad comunal advirtió pérdidas totales en numerosos hogares y comparó el impacto con una catástrofe mayor.

Verónica Villalobos

Tomás Vodanovic

Agencia UNO | Tomás Vodanovic / VICTOR HUENANTE

Santiago

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, entregó un balance detallado de la emergencia provocada por las intensas lluvias del sábado, señalando que cientos de familias resultaron afectadas en pocos minutos.

Durante los recorridos por los sectores anegados, la autoridad constató al menos 150 departamentos con pérdida total, donde el agua superó el metro y medio de altura. “Son barrios completos que lo perdieron todo en cosa de minutos, en una tarde normal de verano”, afirmó, comparando el escenario con desastres de gran magnitud.

El jefe comunal informó que el municipio ya inició un catastro completo mediante fichas de emergencia para gestionar ayudas estatales, mientras continúan las labores de limpieza, retiro de barro, sanitización y operativos de vacunación preventiva en las zonas afectadas.

Asimismo, explicó que la magnitud de las precipitaciones en un periodo muy breve superó la capacidad de evacuación de aguas lluvias disponible, por lo que también se revisará el estado de colectores e infraestructura en distintos puntos de la comuna.

