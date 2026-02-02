Ante los inusuales eventos climáticos: Geógrafo plantea la “urgencia de que Chile cuente con radares meteorológicos”

Simón Insunza, Geógrafo de la Universidad Católica y especialista en Reducción del Riesgo de Desastre, conversó con La Prueba de ADN para referirse a las inusuales lluvias que tuvieron lugar el pasado sábado 31 de enero en la Región Metropolitana, especialmente en Maipú.

La comuna surponiente de la capital sufrió de forma particular con la caída de mucha agua en poco tiempo, dejando daños en más de 300 viviendas, afectando sobre más de 1.000 familias.

Como primera apreciación, el invitado indicó que que ya se conocían episodios de lluvias fuertes en verano, “pero más enfocados hacia la zona precordillerana (...) en la capital, en el área urbana como tal, al menos en los últimos años no habíamos vivido un episodio similar”.

Respecto a las características relevantes del evento, hizo hincapié en las “bajas segregadas, núcleos fríos en alturas y las DANA, que son depresiones aisladas en niveles altos de la atmósfera”.

En este sentido, apunta que “lo que estamos viendo en los últimos años es una mayor actividad, y esto se desencadena principalmente en más lluvias. incluso hemos tenido algunos episodios tornádicos”.

Asimismo, el experto hace hincapié que la particularidad de este caso es que “fue alimentado de mayor temperatura en el mar y de igual manera por humedad proveniente de lo que mal llamamos el invierno boliviano. Además, en Argentina también estamos viendo un episodio de alta humedad muy subtropical”.

“Entonces, este núcleo frío como tal se fue alimentando de todos estos ingredientes y si a eso le sumamos la geografía de Santiago; tenemos la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, hizo que finalmente esta DANA se materializara en estos cúmulos nimbus, que son estas nubes con forma de coliflor gigantes que asociamos a tormentas eléctricas, fuertes lluvias”, añadió.

Mejor preparación

Como cada año, se pone sobre la mesa la discusión en torno a una preparación de mejor forma y mayor capacidad de respuesta por parte de la ciudad en cuanto a infraestructura urbana.

Sin embargo, Insunza fue un paso más allá y apeló a una arista más especializada al consignar la “urgencia de que Chile cuente con radares meteorológicos”.

“Son instrumentos que se proyectan hacia la atmósfera y a partir de eso podemos ver el nivel de agua que tiene la nube, incluso poder anticiparnos a fenómenos como los tornados, las tormentas eléctricas o la activación de granizos”, explicó.

“Si hubiésemos contado con un radar meteorológico, hubiésemos podido prevenir de mejor manera las zonas específicas donde la nube se iba a caer, por así decirlo (...) Chile necesita más que nunca radares meteorológicos, porque cada vez estamos viendo fenómenos meteorológicos que no estábamos tan acostumbrados”, complementó.