“Fue casi un tsunami de un metro de altura”: más de mil familias afectadas tras intensas lluvias en Maipú

El desborde de aguas lluvias y servidas afectó a barrios completos de la comuna, obligó a un amplio despliegue municipal y activó la entrega de ayudas económicas y sanitarias para los vecinos damnificados.

Durante la noche del sábado, intensas lluvias provocaron severas inundaciones en la comuna de Maipú y en otros sectores de la capital, dejando a más de 1.100 familias gravemente afectadas, según el catastro actualizado del municipio.

Concretamente, la zona más golpeada fue la villa Isabel Riquelme, donde el agua alcanzó hasta un metro y medio al interior de algunas viviendas, causando la pérdida total de enseres y daños estructurales.

Vecinos del sector atribuyeron la magnitud de la emergencia a la falta de limpieza de los alcantarillados, lo que derivó en rebalses de aguas servidas. Este domingo continuaron los trabajos de remoción de escombros en el cruce de avenida Conquistador con calle Los Planetas, con apoyo de equipos municipales y de los propios residentes.

Ruth Álvarez, vecina de la villa Isabel Riquelme, relató la rapidez con que el agua ingresó a su hogar: “Fue muy rápido, con suerte lo único que pude salvar fueron unos cojines de los sillones. Todo lo demás lo perdí en cosa de segundos. Las camas estaban en el segundo piso, es lo único que tengo seco”, señaló.

Otro de los afectados, Cristian Torreblanca, contó que se enteró de la inundación mientras estaba fuera de su casa: “Todos los caminos estaban anegados. Cuando llegué, la casa ya estaba completamente inundada y, lamentablemente, perdimos a nuestra mascota”, dijo.

Detalles del catastro

Desde el municipio informaron que el catastro de damnificados se está realizando mediante la ficha FIBE, aplicada casa por casa por asistentes sociales. Una vez completado el proceso, en un plazo de tres a cuatro días se podrán efectuar transferencias económicas a las familias, ya sea a través de Cuenta RUT o vale vista. Los montos, aún en definición, fluctuarían entre $400 mil y $1.200.000 por familia.

Paralelamente, se está aplicando la ficha Alfa, orientada a respuestas inmediatas, en coordinación con SENAPRED, lo que ya ha permitido la entrega de más de 300 cajas de mercadería, kits de aseo y apoyos económicos.

“Fue casi un tsunami de un metro de altura que arrasó con todos los primeros pisos”, detalló el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

“Tenemos más de mil cien solicitudes de fichas FIBE, todas previamente evaluadas con registros audiovisuales. Hoy podemos decir que hay al menos mil cien familias afectadas gravemente, con destrucción total o parcial de sus viviendas o pérdida de bienes materiales”, explicó.

