Armada continúa búsqueda de hombre desaparecido en Rapa Nui tras cumplirse una semana

Este lunes se cumplió una semana desde la desaparición de Poki Tane Haoa, isleño de 42 años que ingresó al mar para realizar caza submarina en la caleta Hotu Iti, en Rapa Nui. Desde entonces, se mantiene un operativo de búsqueda coordinado por la Armada, Carabineros y equipos locales.

Según lo informado por autoridades, el protocolo inicial contemplaba siete días de rastreo. No obstante, las labores continuaron durante el fin de semana a la espera de una resolución por parte de la Fiscalía, que deberá definir si el operativo se extiende.

El concejal de la comuna, Tuma Heke Durán, tío del desaparecido, señaló que los equipos no han detenido las labores mientras se aguarda la decisión del Ministerio Público, dada la complejidad del caso y las condiciones del sector.

En tanto, el comisario Rodrigo Troncoso, de la Sexta Comisaría de Rapa Nui, confirmó que el operativo fue reforzado con personal del GOPE y la incorporación de un robot submarino, tecnología que permite explorar zonas de difícil acceso bajo el mar.

Paralelamente, buzos de la Armada, pescadores artesanales y conocedores locales continúan desplegados en el área, colaborando en las tareas de búsqueda mientras se desarrolla esta nueva fase del operativo.