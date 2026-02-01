“Nunca pensé que me iba a pasar una cosa así”: adulta mayor resultó con casa anegada en Maipú tras intensa lluvia

Este sábado se registró una feroz tormenta eléctrica en pleno verano en diversos puntos de la región Metropolitana. Lluvia, granizos, truenos y hasta relámpagos fueron parte de lo que reportaron diversos usuarios de la capital.

Producto del fenómeno meteorológico, diversas viviendas se vieron afectadas y quedaron anegadas.

Tal es el caso de Eliana, una adulta mayor que se resultó con su casa anegada en Maipú, luego de que se registrara la intensa tormenta eléctrica.

En un despacho de Chilevisión Noticias, la afectada expresó que “fue terrible para mí, porque nunca pensé que me iba a pasar una cosa así. Mi marido lleva un me fallecido y yo estaba sola”.

“Llamé a los dueños de la casa, porque yo arriendo aquí, y ellos vinieron al tiro con los hijos a ayudarme. Así que ahí estuvieron ayudándome”, agregó.

Si bien su vivienda resultó anegada, la adulta mayor contó que su taller de costura al parecer no se vio afectado, pese a que el agua entrara a su hogar.