Más de 30 disparos: ataque armado deja dos muertos, un herido en riesgo vital y otro grave en La Pintana

Durante la noche de este jueves, se registró una balacera que dejó dos hombres muertos y otros dos heridos de gravedad en la comuna de La Pintana, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas en Pasaje 35 con calle F, cuando las víctimas, todas chilenas y mayores de edad —divididas en dos grupos de dos—, se encontraban en la vía pública.

En ese momento “se acercó un vehículo, desde donde dispararon en reiteradas ocasiones, aproximadamente 30 proyectiles balísticos”, señaló el fiscal ECOH Rubén Salas.

Dos muertos

El persecutor añadió que el hecho involucró a “cuatro víctimas, dos de ellas murieron , una tercera se encuentra con riesgo vital y la cuarta está lesionada de gravedad”. En tanto, los atacantes huyeron del lugar tras el ataque.

Personal del Equipo ECOH de la Fiscalía, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), llegó al lugar para realizar las pericias correspondientes con el fin de esclarecer la dinámica del crimen ocurrido en La Pintana.