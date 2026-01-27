Triple homicidio frustrado en Puente Alto deja a una persona en riesgo vital: hay dos menores heridos

El ECOH del Ministerio Público se trasladó hasta Puente Alto para investigar un ataque con arma de fuego ocurrido en una pasarela peatonal sobre la Autopista Acceso Sur, en el sector de avenida La Serena con pasaje Cancura.

El hecho dejó a tres personas heridas, entre ellas dos NNA y un adulto, configurando preliminarmente un triple homicidio frustrado. Dos de los afectados tendrían 17 años y el mayor de edad 18.

Según información inicial, los disparos se produjeron cuando las víctimas cruzaban la pasarela, cuando los interceptaron y se percutaron cerca de 20 disparos. El adulto se encuentra en riesgo vital y permanece internado en el Hospital Sótero del Río.

De manera preliminar, se indicó que las víctimas no serían del sector y provendrían de la población El Castillo, en La Pintana, antecedente que está siendo considerado en la investigación.