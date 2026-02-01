Asesinan a preso en la cárcel de Valdivia: fue apuñalado en su propio módulo

Un interno de 34 años, de nacionalidad chilena, murió la mañana de este domingo al interior del módulo 54 del Complejo Penitenciario de Valdivia, en un hecho que es investigado como homicidio por la Fiscalía Regional de Los Ríos.

Según información preliminar, el episodio ocurrió alrededor de las 10:00 horas y fue reportado por Gendarmería de Chile a la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público.

En concreto, la víctima presentaba múltiples heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, además de una lesión penetrante en la tráquea, atribuibles al uso de un arma blanca.

Todo esto, debido a que el fallecimiento se produjo en el mismo módulo, lo que motivó la activación de los protocolos internos y la comunicación inmediata a la Fiscalía.

Por instrucción de la Unidad de Flagrancia, las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, con el objetivo de establecer la dinámica de los hechos e identificar al o los responsables.

Asimismo, se dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal para el retiro del cuerpo y la realización de la autopsia conforme al protocolo de Minnesota, guía internacional de la ONU que rige la investigación de muertes ocurridas bajo custodia del Estado.