;

Asesinan a preso en la cárcel de Valdivia: fue apuñalado en su propio módulo

El hecho ocurrió en el módulo 54 del recinto penitenciario y es investigado como homicidio por la Fiscalía de Los Ríos.

Cristóbal Álvarez

Asesinan a preso en la cárcel de Valdivia: fue apuñalado en su propio módulo

Un interno de 34 años, de nacionalidad chilena, murió la mañana de este domingo al interior del módulo 54 del Complejo Penitenciario de Valdivia, en un hecho que es investigado como homicidio por la Fiscalía Regional de Los Ríos.

Según información preliminar, el episodio ocurrió alrededor de las 10:00 horas y fue reportado por Gendarmería de Chile a la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público.

Revisa también:

ADN

En concreto, la víctima presentaba múltiples heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, además de una lesión penetrante en la tráquea, atribuibles al uso de un arma blanca.

Todo esto, debido a que el fallecimiento se produjo en el mismo módulo, lo que motivó la activación de los protocolos internos y la comunicación inmediata a la Fiscalía.

Por instrucción de la Unidad de Flagrancia, las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, con el objetivo de establecer la dinámica de los hechos e identificar al o los responsables.

Asimismo, se dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal para el retiro del cuerpo y la realización de la autopsia conforme al protocolo de Minnesota, guía internacional de la ONU que rige la investigación de muertes ocurridas bajo custodia del Estado.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad