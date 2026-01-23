SML confirma identificación de tres nuevas víctimas por incendios en Ñuble y Biobío sumando 20 en total

El Servicio Médico Legal (SML) informó un nuevo avance en la identificación de víctimas fatales tras los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío.

Según indicó el organismo, el Laboratorio de Genética del SML de Concepción logró la identificación positiva de tres nuevas personas, mediante análisis de ADN.

Con este resultado, el total de fallecidos identificados asciende a 20 personas, de las cuales seis fueron reconocidas por huella dactilar y 14 a través de análisis genético.

En el comunicado, el SML señaló que “se ha completado la identificación de los primeros fallecidos tras la tragedia”, quedando pendiente solo un caso.

“En proceso de análisis”

Respecto de esta última víctima, el organismo precisó que “las muestras se encuentran actualmente en proceso de análisis en el laboratorio de genética del SML Concepción”, por lo que los resultados serán informados una vez finalizados los peritajes.

En paralelo, el SML reforzó su despliegue en terreno con un equipo multidisciplinario de 14 personas, integrado por profesionales de Concepción, Valparaíso y Santiago, además de dos antropólogos y una arqueóloga de la Unidad de Casos Complejos del organismo forense metropolitano, con el fin de acelerar las labores asociadas a la emergencia.