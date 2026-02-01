;

Declaran Alerta Roja en San Nicolás por incendio forestal y ordenan evacuación preventiva

Desde Senapred realizaron un llamado urgente a las personas que se encuentren en la zona a evacuar de inmediato.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de San Nicolás, en la Región de Ñuble, debido a un incendio forestal que se mantiene activo en el sector norte de Las Juntas.

A raíz de la emergencia, las autoridades iniciaron un proceso de evacuación preventiva para el sector Quillagua Sur, el cual está siendo coordinado en terreno por los organismos de respuesta y equipos de emergencia.

Desde Senapred realizaron un llamado urgente a las personas que se encuentren en la zona a evacuar de inmediato, llevando su kit de emergencia, manteniendo la calma y siguiendo estrictamente las instrucciones entregadas por las autoridades locales.

La evacuación se desarrolla de manera preventiva, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población ante el avance del incendio, cuyas características están siendo evaluadas por los equipos técnicos.

Las autoridades reiteraron que es fundamental mantenerse informados a través de los canales oficiales y no regresar a las áreas evacuadas hasta que se indique lo contrario.

