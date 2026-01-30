Contraloría vuelve a atacar: ordena millonaria devolución a alcaldía de la región del Maule
El ente fiscalizador detectó asesorías improcedentes, intereses no autorizados y falencias administrativas, instruyendo recuperar recursos y sumar antecedentes a un sumario.
La Contraloría Regional del Maule detectó irregularidades financieras en la Municipalidad de Longaví tras un examen de cuentas realizado entre mayo de 2022 y diciembre de 2024.
A raíz de estos hallazgos, el organismo ordenó un reparo por $732.914.879 por pagos que calificó como improcedentes.
Según el comunicado, el municipio pagó asesorías financieras que “no tenían relación directa con un servicio único y especializado” y que correspondían a funciones propias de la Dirección de Administración y Finanzas.
Además, la Contraloría advirtió que el precio pactado no estaba claramente definido, ya que se vinculaba a beneficios de una licitación anterior.
Instruyeron reforzar controles internos
Por esta razón, la CGR informó que realizará el reparo por el total de los 33 pagos efectuados entre 2022 y 2024, con el fin de recuperar los recursos, y ordenó incorporar estos antecedentes al sumario administrativo ya en curso.
El informe también señala que la municipalidad recibió $847.723.141 en intereses por fondos de terceros mantenidos en cuentas corrientes “sin autorización de las entidades aportantes y sin que esos recursos se reintegraran”.
Junto con ello, se instruyó reforzar controles internos y se detectaron diferencias entre cartolas bancarias del municipio y del banco.
