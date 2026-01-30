;

Contraloría vuelve a atacar: ordena millonaria devolución a alcaldía de la región del Maule

El ente fiscalizador detectó asesorías improcedentes, intereses no autorizados y falencias administrativas, instruyendo recuperar recursos y sumar antecedentes a un sumario.

Martín Neut

Municipalidad de Longaví

Municipalidad de Longaví / Foto: Municipalidad de Longaví

La Contraloría Regional del Maule detectó irregularidades financieras en la Municipalidad de Longaví tras un examen de cuentas realizado entre mayo de 2022 y diciembre de 2024.

A raíz de estos hallazgos, el organismo ordenó un reparo por $732.914.879 por pagos que calificó como improcedentes.

Según el comunicado, el municipio pagó asesorías financieras que “no tenían relación directa con un servicio único y especializado” y que correspondían a funciones propias de la Dirección de Administración y Finanzas.

Además, la Contraloría advirtió que el precio pactado no estaba claramente definido, ya que se vinculaba a beneficios de una licitación anterior.

Instruyeron reforzar controles internos

Por esta razón, la CGR informó que realizará el reparo por el total de los 33 pagos efectuados entre 2022 y 2024, con el fin de recuperar los recursos, y ordenó incorporar estos antecedentes al sumario administrativo ya en curso.

El informe también señala que la municipalidad recibió $847.723.141 en intereses por fondos de terceros mantenidos en cuentas corrientes “sin autorización de las entidades aportantes y sin que esos recursos se reintegraran”.

Junto con ello, se instruyó reforzar controles internos y se detectaron diferencias entre cartolas bancarias del municipio y del banco.

