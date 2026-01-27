¿Cómo están Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en EE. UU.? Esto dijo el gobierno de Venezuela / XNY/Star Max

El Gobierno de Venezuela informó este lunes que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en buen estado de salud mientras permanecen prisioneros en Nueva York, Estados Unidos.

El ministro de Comunas, Ángel Prado, difundió la noticia tras sostener una reunión con el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder que fue capturado el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses tras una incursión armada ilegal en Venezuela.

“Están bien de salud y muy pendientes del país, tienen mucha confianza en el pueblo que va luchar y va defender la paz y la integridad de nuestro territorio”, informó Prado a través de redes sociales.

El pasado 13 de enero, el propio diputado Maduro Guerra informó que su padre y la primera dama enviaron mensajes de aliento al pueblo venezolano y pidieron a la población respaldar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El presidente Maduro y su esposa se encuentran detenidos en Nueva York y están siendo procesados ante tribunales por presuntos delitos de los que le acusa públicamente la Casa Blanca y la Fiscalía de Estados Unidos.

Ambos se declararon inocentes de todos los cargos.Caracas denuncia que la incursión ilegal y posterior “secuestro” de ambas personalidades constituyen una grave violación al derecho internacional.