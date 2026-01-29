;

Estados Unidos impondrá aranceles a países que suministren o vendan petróleo al régimen cubano

La orden entrará en vigor a partir de la medianoche del 30 de enero.

Javiera Rivera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que autoriza la aplicación de aranceles adicionales a los bienes importados desde países que vendan o suministren petróleo a Cuba, en una nueva ofensiva para aislar económicamente a La Habana.

Según informó la Casa Blanca, la medida busca cortar una de las principales fuentes de respaldo energético del gobierno cubano y responde a los vínculos de la isla con actores considerados hostiles por Washington, entre ellos Rusia, China, Irán y organizaciones como Hezbollah y Hamas.

El nuevo esquema establece que los países que provean crudo o derivados a Cuba, ya sea de forma directa o indirecta, podrán enfrentar tarifas adicionales en sus exportaciones hacia el mercado estadounidense. La decisión se evaluará mediante un proceso coordinado entre los departamentos de Comercio, Estado y Tesoro.

En la orden, Trump afirmó que “las políticas y acciones del Gobierno de Cuba representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, y sostuvo que Washington actuará para “proteger sus intereses estratégicos”.

La Casa Blanca también acusó al régimen cubano de albergar capacidades militares y de inteligencia de países adversarios, además de brindar refugio a grupos catalogados como terroristas. A ello sumó denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La orden entrará en vigor a partir de la medianoche del 30 de enero y permitirá al Ejecutivo modificar o suspender los aranceles si los países involucrados adoptan medidas que reduzcan la amenaza percibida por Estados Unidos.

