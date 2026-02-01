Daniel Jadue marca distancia de la centroizquierda: “No podemos aliarnos con quienes nos desprecian” / FRANCISCO PAREDES

El ex alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, volvió a cuestionar la unidad de la izquierda y descartó retomar alianzas con sectores de la centroizquierda, particularmente con actores del Socialismo Democrático, a quienes acusó de no respetar al PC.

En entrevista con The Clinic, Jadue sostuvo que mantener pactos con partidos que atacan de forma permanente los principios comunistas genera malestar interno y debilita a las bases. “Da la sensación de que quieren nuestros votos, pero no al partido”, señaló.

Actualmente en arresto domiciliario por causas vinculadas a presuntos delitos de corrupción, el dirigente diferenció entre dirigencias y militantes del Socialismo Democrático. Mientras algunos liderazgos mostrarían desprecio hacia el PC, afirmó que sus bases mantienen una relación cercana con el partido.

Jadue también se refirió al escenario político que podría abrir un eventual gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo que decisiones como despidos masivos en el sector público o recortes sensibles podrían provocar un aumento del malestar social y eventuales manifestaciones.

Finalmente, cuestionó la cohesión interna de la futura coalición oficialista, apuntando a tensiones entre sectores políticos y económicos, lo que —a su juicio— podría derivar en un gobierno con disputas internas.