;

Daniel Jadue marca distancia de la centroizquierda: “No podemos aliarnos con quienes nos desprecian”

El ex alcalde descartó retomar alianzas políticas con partidos que, según afirmó, buscan los votos del PC sin respetar su proyecto.

Javiera Rivera

Daniel Jadue marca distancia de la centroizquierda: “No podemos aliarnos con quienes nos desprecian”

Daniel Jadue marca distancia de la centroizquierda: “No podemos aliarnos con quienes nos desprecian” / FRANCISCO PAREDES

El ex alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, volvió a cuestionar la unidad de la izquierda y descartó retomar alianzas con sectores de la centroizquierda, particularmente con actores del Socialismo Democrático, a quienes acusó de no respetar al PC.

En entrevista con The Clinic, Jadue sostuvo que mantener pactos con partidos que atacan de forma permanente los principios comunistas genera malestar interno y debilita a las bases. “Da la sensación de que quieren nuestros votos, pero no al partido”, señaló.

Actualmente en arresto domiciliario por causas vinculadas a presuntos delitos de corrupción, el dirigente diferenció entre dirigencias y militantes del Socialismo Democrático. Mientras algunos liderazgos mostrarían desprecio hacia el PC, afirmó que sus bases mantienen una relación cercana con el partido.

Revisa también

ADN

Jadue también se refirió al escenario político que podría abrir un eventual gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo que decisiones como despidos masivos en el sector público o recortes sensibles podrían provocar un aumento del malestar social y eventuales manifestaciones.

Finalmente, cuestionó la cohesión interna de la futura coalición oficialista, apuntando a tensiones entre sectores políticos y económicos, lo que —a su juicio— podría derivar en un gobierno con disputas internas.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad