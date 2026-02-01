;

Nuevo aviso de tormentas eléctricas: estas son las cinco regiones que se verían afectadas por las lluvias

El fenómeno, asociado a una baja segregada, se desarrollaría durante este domingo 1 de febrero y podría dejar precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, especialmente en sectores de cordillera, precordillera y valles precordilleranos.

Cristóbal Álvarez

Durante este domingo 1 de febrero, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en distintas zonas del país, fenómeno que se desarrollaría desde la mañana hasta la noche de la misma jornada.

De acuerdo con el organismo, el aviso se encuentra asociado a una condición sinóptica de baja segregada, lo que podría favorecer precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, especialmente durante la tarde y noche.

En concreto, las lluvias y descargas eléctricas se concentrarían principalmente en sectores de cordillera, precordillera y valles precordilleranos, por lo que la DMC recomendó mantener atención a la evolución del pronóstico y a eventuales actualizaciones.

Zonas con aviso por tormentas eléctricas

Según el detalle entregado por la DMC, el aviso se extendió a amplias zonas del país. En la Región de Coquimbo, el fenómeno afectaría a la precordillera, valles precordilleranos y cordillera. En la Región de Valparaíso, se consideraron la cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

En tanto, en la Región Metropolitana el aviso abarcó la cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera, mientras que en la Región de O’Higgins se incluyeron el valle, la precordillera y la cordillera. Finalmente, en la Región del Maule, el evento se concentraría en sectores de precordillera y cordillera.

Desde la DMC explicaron que este tipo de aviso se emite cuando se pronostican fenómenos de severidad moderada, que pueden resultar potencialmente riesgosos, especialmente para personas que llevan a cabo actividades al aire libre o se encuentran en zonas expuestas.

