AUDIO y VIDEO. Intensa lluvia causa inundaciones en San Pedro de Atacama

Si bien la mayoría de los caminos internos se mantienen operativos, el paso fronterizo se encuentra cerrado.

Pablo Castillo

Pedro Marín

Un intenso fenómeno climático, producto de las lluvias altiplánicas, se encuentra afectando severamente a diversos sectores de la Provincia de El Loa, especialmente en las zonas del Alto Loa y la cordillera.

Las precipitaciones han impactado con fuerza a poblados como Toconce, Socaire, Ayquina y San Pedro de Atacama, registrándose en esta última localidad desbordes en algunos sectores residenciales.

Ante la magnitud de la situación, la Municipalidad de San Pedro de Atacama ha activado su Comité de Emergencia para coordinar las labores de mitigación y subsanar los efectos del agua.

Si bien la mayoría de los caminos internos se mantienen operativos, permanece cerrado el tránsito por la ruta CH-27, que conecta con el sector de Itocajón. El paso fronterizo también se encuentra cerrado.

Asimismo, las municipalidades de Ollagüe, San Pedro de Atacama y Calama han dispuesto albergues en caso de ser necesario, ante este fenómeno climático que afecta a gran parte de la zona.

