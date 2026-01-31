;

Gobierno finaliza catastro FIBE y entrega más de 4.300 Bonos de Recuperación tras incendios en Ñuble y Biobío

La mayoría de las familias catastradas registró pérdida total o daños severos en sus viviendas.

Javiera Rivera

A dos semanas de los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, el Gobierno informó que concluyó el catastro de hogares damnificados mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y que ya se han entregado más de 4.300 Bonos de Recuperación.

El proceso, realizado por la Subsecretaría de Servicios Sociales junto a equipos municipales, identificó a 4.547 hogares afectados, de los cuales 2.996 corresponden a la comuna de Penco.

Según indicó la subsecretaria Francisca Gallegos, cerca del 90% de las familias catastradas sufrió pérdida total o daños severos en sus viviendas.

Con estos antecedentes, la Subsecretaría del Interior inició el pago de una tercera nómina de beneficiarios, alcanzando un total de 4.345 bonos entregados.

El subsecretario Víctor Ramos señaló que los recursos ya están disponibles para cubrir gastos urgentes, lo que ha significado una inyección superior a los $6.300 millones.

Recordemos que el Bono de Recuperación contempla un aporte único de $1.500.000 para viviendas con alta afectación y de $750.000 para daños medios.

Finalmente, este beneficio se suma a otras ayudas como el Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción y el Bono de Acogida.

