Gobierno lanza “Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción” de 150 UF y Bono de Acogida para zonas incendiadas

Las medidas buscan acelerar la habitabilidad transitoria en las regiones de Ñuble y Biobío, ofreciendo alternativas financieras a quienes no pueden instalar viviendas de emergencia.

Mario Vergara

El Gobierno, a través del Comité de Ayudas Tempranas, anunció un robusto paquete de medidas destinadas a acelerar la recuperación de las familias afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.

La estrategia se centra en proporcionar soluciones de habitabilidad transitoria más flexibles, adaptándose a las condiciones específicas de cada terreno siniestrado.

Nuevas Herramientas: Bolsillo Electrónico y Bono de Acogida

Como alternativa a la tradicional vivienda de emergencia, se implementará el Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción (BEA). Este beneficio consiste en un aporte de 150 UF (no reembolsable) destinado a propietarios o allegados para la compra de materiales de construcción. Su entrega se realizará en tres pagos a través de la CuentaRUT durante febrero, priorizando casos donde existan restricciones técnicas —como quebradas o zonas de demolición— que impidan la instalación de estructuras modulares.

Complementariamente, se anunció un Bono de Acogida Universal, que consiste en un pago único de 10 UF (aprox. $397 mil pesos) para más de 4 mil hogares. En el caso de arrendatarios y dueños de departamentos, esta ayuda se extenderá por tres meses para facilitar su transición hacia los subsidios definitivos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Refuerzo de Ayudas Vigentes y Logística

El plan estatal contempla además la continuidad de otros apoyos económicos y logísticos:

  • Bono de Recuperación: Este viernes se hará efectiva la tercera nómina, beneficiando a 973 hogares adicionales. El monto asciende a $1.500.000 para afectación alta y $750.000 para media.
  • Reparación de Viviendas: Se entregará un “bolsillo eléctrico” de 50 UF para 81 hogares con daños menores o medios en ambas regiones.
  • Gestión de Escombros: A la fecha se han retirado 3.000 toneladas de escombros y 30 toneladas de ropa donada en exceso que generaba riesgo sanitario.
  • Protección del Empleo: Las empresas afectadas podrán acceder al Subsidio de Retención Laboral, que bonifica hasta el 80% del ingreso mínimo por trabajador durante los primeros tres meses.

Finalmente, en el área de educación, se otorgarán Becas de Emergencia y útiles escolares a través de JUNAEB, mientras ferias de servicios públicos se despliegan en terreno para facilitar trámites esenciales a los damnificados.

