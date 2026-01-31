Con vientos de hasta 70 km/h: anuncian sistema frontal en tres regiones para este día de la próxima semana / AgenciaUno

Durante los últimos días han habido altas temperaturas en buena parte del territorio nacional. No obstante, dicha condición podría cambiar radicalmente en las jornadas venideras.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en un aviso, informó que se avecina un nuevo sistema frontal en tres regiones del país.

Según apuntó el organismo, el fenómeno ocasionará vientos de hasta 70 km/h en algunas zonas.

¿Dónde y cuándo habrá un sistema frontal?

En concreto, un sistema frontal provocará rachas de vientos de hasta 70 km/h en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío, durante la tarde de este lunes 2 de febrero.

Según lo advertido por la DMC, el fenómeno afectará principalmente a las zonas precordilleranas y a la cordillera de dichas regiones hasta la noche del martes 3 de febrero.

Cabe señalar que el organismo emite este tipo de avisos cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.