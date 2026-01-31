Presidente Boric critica anuncio de futuro gobierno de Kast sobre suspender el Pase Cultural

El Presidente Gabriel Boric salió al paso de la controversia generada por el anuncio del futuro gobierno de José Antonio Kast de suspender el Pase Cultural, tras la difusión de un reportaje televisivo que reveló eventuales usos indebidos del beneficio.

La polémica se originó luego de que Reportajes T13 expusiera testimonios y publicaciones en redes sociales donde se reconocía el uso del aporte estatal para fines ajenos a los permitidos por el programa.

A raíz de estos antecedentes, el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, confirmó que la iniciativa será suspendida a partir del 11 de marzo y que se solicitará una auditoría a la Contraloría General de la República.

Frente a este escenario, el Mandatario utilizó su cuenta en la red social X para criticar la decisión de poner fin al beneficio sin que, a su juicio, existan conclusiones definitivas sobre las irregularidades denunciadas.

En su mensaje, Boric sostuvo que, si bien los eventuales abusos deben ser investigados y sancionados, la eliminación del programa afectaría a la mayoría de los usuarios que lo emplean de manera adecuada.

“Si hay personas que hicieron mal uso del pase cultural, corresponde investigar y exigir la devolución de los recursos. Pero la gran mayoría lo utiliza para acceder al cine, al teatro, a la música o a libros. Anunciar su eliminación a partir de un reportaje es un perjuicio para todos”, señaló el Presidente.

El Pase Cultural comenzó a implementarse en julio de 2025 y consiste en un aporte único de $50.000 depositado en la CuentaRUT de jóvenes de 18 y 19 años, además de adultos mayores pertenecientes al 40% más vulnerable de la población.

De acuerdo con la información presupuestaria vigente, el programa cuenta este año con recursos que superan los $26 mil millones.

