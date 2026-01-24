;

Emergencia por incendios: Gobierno confirma pago de más de 2 mil bonos de recuperación entre Ñuble y Biobío

La ministra Javiera Toro destacó el avance de la ficha FIBE y aseguró que los depósitos continuarán la próxima semana.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro

Este sábado, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, se refirió al avance de las ayudas del Gobierno para los miles de damnificados por los incendios forestales.

En entrevista con 24 Horas, la secretaria de Estado destacó que “se ha avanzado bastante” en la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

“Es un primer catastro que permite identificar los daños a las viviendas y a los enseres y entregar, por ejemplo, el bono de recuperación, que ya se pagaron alrededor de 2.200 entre Ñuble y Biobío”, aseguró.

“Va a continuar la aplicación de la ficha FIBE”

Y añadió que “también permite que el Ministerio de Vivienda llegue a las mismas zonas, después de la aplicación de la ficha FIBE, a aplicar la ficha 2 (...), que permite determinar con más detalle las condiciones de daño de la vivienda y así poder tener un diagnóstico para la reconstrucción”.

“Todavía quedan algunos sectores en los que en los próximos días los equipos van a continuar la aplicación de la ficha (FIBE)”, indicó Javiera Toro.

En ese sentido, sostuvo que la próxima semana “se van a pagar” los bonos de recuperación “que se vayan registrando estos días”.

