Histórico avance científico: Geofísica chilena marca hito mundial al descender a la Fosa de Atacama

Un hito histórico para la ciencia nacional marcó la geofísica chilena Valeria Cortés, quien se convirtió en la primera mujer en el mundo en descender hasta los 7.680 metros de profundidad de la Fosa de Atacama, una de las zonas más profundas y desconocidas del océano.

La científica, académica de la Universidad Católica e investigadora del Instituto Milenio de Oceanografía, participó en la expedición internacional “Joint China-Chile Atacama Trench Expedition” (JCATE), cuyo objetivo es estudiar el océano profundo y los procesos geológicos asociados a la subducción en el norte de Chile.

El descenso se realizó a bordo del sumergible Fendouzhe, una cápsula de alta tecnología desarrollada por la Corporación Estatal de Construcción Naval de China, en una travesía de cerca de 11 horas que permitió obtener registros audiovisuales y recolectar muestras biológicas y geológicas para futuras investigaciones.

Tras la hazaña, Cortés destacó la importancia del trabajo colaborativo y del liderazgo femenino en ciencia. “Más que ser la primera mujer, me gusta resaltar que somos el primer grupo de mujeres en una expedición de este tipo. Compartimos la emoción y nos apoyamos para llegar tan lejos”, señaló.

La investigación busca profundizar en el estudio del comportamiento de las placas tectónicas y su relación con grandes terremotos y tsunamis. Según explicó la científica, comprender la composición de las rocas y sedimentos en la zona es clave para anticipar futuros eventos geológicos y fortalecer la preparación del país ante desastres naturales.

Este logro no solo posiciona a Chile como un actor relevante en la investigación oceanográfica a nivel internacional, sino que también visibiliza el rol de las mujeres en disciplinas científicas tradicionalmente dominadas por hombres.

La Fosa de Atacama se extiende frente a las costas del norte del país y alcanza profundidades superiores a los 8 mil metros. Se formó por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, proceso que explica gran parte de la actividad sísmica y volcánica en Chile.