Expedición descenderá a fosa de Atacama: “Todo es un gran incógnita, se sabe más de Marte”

Ciudadano ADN conversó con Angela Posada, periodista licenciada en lenguas modernas, con una maestría en periodismo de la Universidad de Kansas, Estados Unidos y becaria del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) con el Knight Fellowship in Science Journalism, sobre la expedición que estudiará la fosa de Atacama.

Al respecto la experta en ciencia sostuvo que esta “es una invitación increíble que le hizo un explorador norteamericano, Víctor Vescovo, al director del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, el doctor Osvaldo Ulloa y muy curiosamente tanto el investigador como su equipo me invitaron a ayudarle a cubrir y a escribir todo estos temas”.

Además, Posada precisó que “el doctor Ulloa va a ser el primer chileno en bajar a las máximas profundidades la fosa de Atacama, que son aproximadamente menos 8 mil metros”, lo cual “conlleva una tecnología increíble” puesto que “tiene un sumergible, mandado a hacer especialmente para estas expediciones que aguanta esas presiones increíbles”.

La periodista detalló que sólo “otras dos personas en el mundo han bajado al punto más profundo del mar en el pasado, el director de cine James Cameron y un comandante de la Armada estadounidense en 1960”.

“Pero el explorador Vescovo, ya rompió todos esos récords y bajó las cincos fosas más profundas del mundo y dijo, ‘bueno me falta Atacama’, ya que es una fosa diferente”, agregó.

¿Que se puede encontrar en la fosa de Atacama?

La becaria del MIT se refirió a los posibles hallazgos de esta expedición y expuso: “Lo que se va a encontrar es lo que no se sabe. Se van a hacer mapas por primera vez de muy alta resolución, pues Chile tiene tantas costas tan profundas, que se necesita entender que hay allá abajo”.

“No tiene nada de raro hallar nuevas especies de animales, no necesariamente peces, aunque se han encontrado especies hasta los menos 6 mil metros, porque para allá bajo es tan profundo y hay tanta presión que un animal debe tener unas adaptaciones evolutivas muy increíbles”, agregó.

Es más, frente a los posibles hallazgos, Posada afirmó que “todo es un gran incógnita. Pero es exploración en el sentido más puro y más lindo de la palabra. Se sabe más de Marte, que de la fosa de Atacama y en general de las fosas submarinas del mundo, que son más de 30”.

La comunicadora explicó que esta expedición sale este 13 de enero. Partiendo desde Valparaíso hasta llegar a Antofagasta, donde el explorador Víctor Vescovo se reunirá con autoridades locales y luego comenzarán las inmersiones que registran de tres a cuatro días.

Una carrera profesional en la ciencia

Aprovechando la instancia, Posada se refirió a su carrera como periodista de ciencia y declaró: “He tenido unas oportunidades fantásticas. Me ha asombrado mucho entender la Antártida. Me ha fascinado y me ha asustado ver como ese continente se está derritiendo como un helado que pones a la mitad de la calle en el verano”.

En esa misma línea agregó que “me ha gustado también trabajar con la NASA. He trabajado mucho con ellos volando en estos aviones que simulan gravedad cero. A el avión le dicen el cohete del vómito. Tú sientes que cuando el avión se empina en una curva y se clava de cabeza, uno empieza a florar y tienes de 30 a 40 segundos de gravedad cero para hacer tus experimentos”.

En cuanto al rol del periodismo dentro de la ciencia, Posada esgrimió que “es contar la ciencia porque necesita el apoyo de la sociedad. Pensemos en el coronavirus, todas esas vacunas, todos esos exámenes de laboratorio, toda esa ciencia pura y si la sociedad no hubiera apoyado la ciencia, todavía estaríamos sin una vacuna”.

“Tenemos que contarle al público y a los tomadores de decisiones, a los niños y a la señora que está en la peluquería, a todas las personas en los distintos ambientes. Narrar la ciencia como contar un cuento, sin quitar la rigurosidad de la ciencia, pero hacerlo fácil, interesante y de la forma que los científicos rindan cuentas de lo que hacen, porque a veces a la sociedad le meten goles con ciencia mala”.

Científicos con agendas propias

En base a lo anterior, la periodista sentenció que “necesitamos entender que los científicos son personas que tienen sus ideas y sus agendas propias, y necesitan recaudar mucho dinero para sus investigaciones, por lo que se tienen que deber a sus institutos, como es lógico”.

Pero desde el punto de vista del periodismo y la crisis medio ambiental, la maestra en periodismo dijo: “No hay puntos de vistas nuevos, por eso la pregunta es cómo hacemos los periodistas para contarle a la gente lo que está pasando y hacerle que les interese, y ahí tenemos que ir agarrando de todas las herramientas que tenemos”.

“Hay que seguir haciéndolo, y hay que encontrar cosas agradables, porque o sino la gente se aliena, no nos va poner atención”, declaró.

Y para finalizar, la periodista científica y becaria del MIT, dijo que tiene el ojo puesto en Rapa Nui, ya que es “una cultura extraordinaria y se puede abordar mucho más de lo que se ha dicho. Es cuestión de que como uno lo aborde”.