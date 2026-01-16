Aprovechando las buenas condiciones meteorológicas, Ted Judah y su esposa Linda realizaron una inmersión frente a la playa de McAbbee, en la bahía de Monterey, en California, Estados Unidos.

Durante el buceo, el 30 de diciembre de 2025, Ted observó algo que llamó su atención: a pocos metros de la superficie identificó un ejemplar juvenil de pez cinta (Trachipterus altivelis), una especie de aguas profundas que rara vez aparece tan cerca de la costa.

“Hay algo increíble aquí”

“El agua era tan clara que decidí echar un vistazo alrededor mientras nadaba y me alegré de haberlo hecho”, escribió Ted Judah en una publicación de Facebook.

“Vi una especie de cuchilla plateada ondulante a solo unos 4,5 metros de profundidad que se movía hacia el oeste en paralelo a la costa. Le dije a mi esposa: ‘Hay algo increíble aquí’”, relata.

El pez cinta “tenía una gran habilidad para orientarse de manera que su perfil más estrecho siempre quedara frente a mí. Intentaba nadar a su lado para captar su perfil, pero él se alejaba girando. Me siento muy honrado de haberlo visto”, agrega.

Un pez extremadamente difícil de avistar

El pez cinta suele vivir lejos de la costa y a profundidades que pueden alcanzar los 900 metros. Por eso, verlo vivo y a menos de cinco metros bajo el agua es extremadamente raro.

“Viven en un lugar que, en su mayor parte, es inaccesible, excepto para personas que tienen sumergibles o vehículos operados a distancia”, explica Bruce Robison, científico senior del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI), en declaraciones a Los Angeles Times.

El buceador pidió ayuda para identificar la especie

Inicialmente, Judah pensó que podría tratarse de un pez remo (Regalecus glesne), otro habitante de las profundidades marinas, conocido popularmente como el “pez del juicio final”, ya que su aparición se asocia a catástrofes naturales.

Kevin Lewand, biólogo marino del Acuario de la Bahía de Monterey, vio las fotos de Ted Judah y contactó a ictiólogos locales, quienes confirmaron que se trataba de un ejemplar juvenil de T. altivelis. Es apenas el segundo avistamiento registrado en 2025.

Un curioso apodo asociado a pueblo indígena americano

En inglés, esta especie es conocida como “King-of-the-Salmon” o “Rey de los salmones”, aunque no es un salmón. Según explica el MBARI, el nombre proviene de los makah, un pueblo indígena del noroeste del Pacífico, que cree que este pez guía a los salmones de regreso a sus zonas de desove.

“Los salmones rey se pueden encontrar desde la superficie hasta 900 m de profundidad y se extienden desde Alaska hasta Chile”, señala un comunicado de 2021 de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

¿Por qué estaba tan cerca de la superficie?

Según Robison, es posible que el pez hubiera subido a alimentarse de pequeños crustáceos y larvas. Durante la noche, muchas especies migran hacia capas más altas para evitar depredadores.

Otra hipótesis apunta al calentamiento del océano y el cambio climático: “Se consideran peces de aguas cálidas. El hecho de que el océano, incluida la bahía de Monterey, se esté calentando puede indicar que el área de distribución geográfica de estos animales se está ampliando”, concluye Robison.