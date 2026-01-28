Escándalo de privacidad: Google deberá pagar millonaria cifra por grabar conversaciones sin consentimiento

Google llegó a un acuerdo por US$68 millones para poner fin a una demanda colectiva en su contra, en la que se le acusaba de vulnerar la privacidad de los usuarios al grabar conversaciones privadas sin autorización a través de su asistente virtual Google Assistant.

La acción judicial fue presentada por usuarios que denunciaron que el asistente de voz, presente en numerosos dispositivos Android, se activaba de manera inadvertida y registraba fragmentos de audio.

Según informó CBS News, aunque la compañía sostuvo que su tecnología solo graba cuando detecta la frase clave, los demandantes aseguraron que sus dispositivos captaban conversaciones incluso sin ese estímulo.

Además, acusaron que algunos de esos registros habrían sido compartidos con terceros para fines publicitarios.

De acuerdo con Reuters, Google negó haber cometido irregularidades, pero optó por alcanzar un acuerdo para evitar los riesgos, costos e incertidumbres de un proceso judicial prolongado.

El acuerdo beneficia a las personas que adquirieron dispositivos de la marca o que fueron objeto de activaciones erróneas desde el 18 de mayo de 2016.

Este caso se suma a un acuerdo similar alcanzado por Apple en diciembre de 2024, cuando la compañía pactó el pago de US$95 millones para resolver acusaciones relacionadas con la grabación de conversaciones sin consentimiento.