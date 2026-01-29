;

Tras participación de foro internacional en Panamá: Kast plantea “una nueva etapa” de acercamiento político y comercial con Bolivia

El mandatario electo evitó responder consultas sobre la autorización de salida dominical del excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai.

Martín Neut

Benjamín Quinteros

En el cierre de su participación en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, en Panamá, el presidente electo José Antonio Kast destacó el carácter estratégico de las reuniones sostenidas y abrió la puerta a un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Bolivia.

Previo a viajar a El Salvador, Kast valoró el vínculo con el país anfitrión y señaló que “Panamá es para Chile un socio comercial muy relevante”, recordando que Chile es uno de los principales usuarios del Canal. Calificó como “muy, muy buena” la reunión bilateral con el presidente panameño y agradeció también los encuentros con Lula da Silva y Rodrigo Paz.

Sobre Bolivia, sostuvo que “se abre una nueva etapa, una etapa de futuro”, basada en el respeto a la historia y normas de cada país.

En ese marco, afirmó que Chile es la “salida natural” para los productos bolivianos y un corredor clave para Brasil y Paraguay, planteando que “tenemos que avanzar hacia tener las mejores relaciones”, lo que implica “pensar en restablecer todo tipo de relaciones diplomáticas con Bolivia”.

Declinó responder sobre Patricio Maturana

Kast destacó además que la delegación que lo acompañó permitió adelantar trabajo en materia económica y de cooperación regional, con el objetivo de “generar mayor intercambio comercial, cultural y social”.

Finalmente, al referirse a su visita a El Salvador, señaló que buscará profundizar la relación bilateral y conocer al presidente Nayib Bukele, valorando que ese país “ha sido exitoso en el combate al crimen organizado” y afirmando que “hay seis millones de personas que recuperaron la libertad”.

El republicano y su equipo de prensa declinaron responder a la pregunta sobre la autorización a la salida dominical de Patricio Maturana, excarbinaero de cegar a la senadora Fabiola Campillai en el contexto del estallido social.

