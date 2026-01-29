Senadora Campillai apunta contra Kast por salida dominical a Maturana: “Ha señalado abiertamente querer liberar a mi agresor”

La senadora Fabiola Campillai expresó su rechazo a la autorización del beneficio de salida dominical concedido a Patricio Maturana, excarabinero condenado por violaciones a los derechos humanos, señalando que la decisión le provoca “dolor y angustia” como víctima directa del ataque que “acabó con mi visión”.

En un comunicado público, la parlamentaria cuestionó duramente la entrega de beneficios carcelarios a quien definió como “autor de este crimen”, afirmando que Maturana “en ningún momento ha mostrado arrepentimiento y mucho menos empatía con mi persona por el daño irremediable que me ha causado”.

Campillai también puso en duda el contexto en que se adoptó la resolución, calificando como “inaceptable” que el director nacional de Gendarmería haya visitado el penal donde cumple condena Maturana.

“Kast ha señalado que querer liberar a mi agresor”

“Justamente dos días después de reunirse con el presidente electo José Antonio Kast”, quien —según recordó— “abiertamente ha señalado en querer liberar a mi agresor”. “Para mí no es casualidad cómo se han dado los hechos”, agregó.

En ese marco, la senadora exigió que “el director nacional de Gendarmería renuncie a su cargo” y pidió que el ministro de Justicia y Derechos Humanos “exija toda la documentación asociada al caso”, advirtiendo que, de no hacerlo, “se vuelve en un cómplice de esta decisión”.

Finalmente, sostuvo que la salida dominical “allana el camino” para que Maturana solicite nuevos beneficios penitenciarios y aseguró que este caso demuestra “el desamparo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos realizado por el gobierno de Gabriel Boric”.