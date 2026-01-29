;

Sernac oficia a Azul Azul tras denuncias de abonados excluidos de ingresar al debut de la U

El servicio pidió contratos, mecanismos de aviso y eventuales devoluciones para esclarecer denuncias por entradas pagadas que no pudieron utilizarse.

Martín Neut

Universidad de Chile vs Coquimbo Unido

Universidad de Chile vs Coquimbo Unido / ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ofició a Azul Azul S.A. tras recibir reclamos de abonados de Universidad de Chile que serán impedidos de ingresar a un partido, luego de una sanción aplicada por la ANFP por incidentes ocurridos en el encuentro ante Coquimbo Unido el 2025.

Según informó el organismo, la acción busca “recabar antecedentes tras una serie de reclamos presentados por consumidores que tienen la calidad de abonados del club”, con el fin de determinar cómo se definió a las personas afectadas y si existió información oportuna hacia los usuarios.

En total son 3.327 los seguidores del club que estuvieron en la galería norte del Santa Laura y que quedaron vetados para asistir al partido contra Audax Italiano. Y en específico, son 1.700 los abonados afectados.

Piden antecedentes

En el oficio, el SERNAC solicitó a la concesionaria los contratos de abonos, el número exacto de abonados perjudicados, el mecanismo utilizado para identificarlos, la resolución sancionatoria de la ANFP y medios que acrediten la notificación de la anulación de las entradas.

Además, pidió antecedentes que permitan diferenciar entre abonados involucrados en incidentes y quienes asistieron regularmente a los partidos.

El Servicio también requirió información sobre eventuales compensaciones o devoluciones por servicios no prestados y advirtió que “en caso de detectarse infracciones, se reserva el ejercicio de todas las acciones que le otorga la ley, incluyendo acciones judiciales y procedimientos colectivos”, otorgando un plazo de 10 días hábiles a Azul Azul para responder.

