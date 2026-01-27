Tras cancelación de viaje a El Salvador: Kast retoma gira y viajará a Panamá, donde se reunirá con Lula da Silva

Este martes, el presidente electo José Antonio Kast retomará su gira internacional con destino a Panamá, luego de que se cancelara su viaje a El Salvador producto de condiciones climáticas .

Según confirmó la Oficina del Presidente Electo (OPE), Kast arribará durante la tarde al país panameño para participar en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

Uno de los hitos de la visita será la reunión bilateral que sostendrá con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , agendada para las 19:00 horas local (21:00 en Chile) en el Hotel Sofitel.

Kast coincidirá con otros líderes

En el foro, José Antonio Kast coincidirá con los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; y con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.