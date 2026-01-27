Tras cancelación de viaje a El Salvador: Kast retoma gira y viajará a Panamá, donde se reunirá con Lula da Silva
El presidente electo participará en el Foro Económico Internacional y sostendrá su primera cita bilateral con el mandatario de Brasil.
Este martes, el presidente electo José Antonio Kast retomará su gira internacional con destino a Panamá, luego de que se cancelara su viaje a El Salvador producto de condiciones climáticas.
Según confirmó la Oficina del Presidente Electo (OPE), Kast arribará durante la tarde al país panameño para participar en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.
Uno de los hitos de la visita será la reunión bilateral que sostendrá con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agendada para las 19:00 horas local (21:00 en Chile) en el Hotel Sofitel.
Kast coincidirá con otros líderes
En el foro, José Antonio Kast coincidirá con los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; y con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.
La visita prevista a El Salvador –que contemplaba una reunión con el presidente Nayib Bukele– quedó sujeta a evaluación una vez concluida la agenda en Panamá.
