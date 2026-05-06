Presidente Kast defiende recortes fiscales del megaproyecto: “Había que hacerlo, hay que volver a hablarles a las personas con la verdad”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En un masivo encuentro que congregó a más de 130 alcaldes de todo Chile, el Presidente José Antonio Kast lideró una jornada de trabajo para explicar los alcances del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.

Bajo una premisa de realismo político y financiero, el mandatario enfatizó que su administración no basará su gestión en expectativas irreales, asegurando que “había que hacerlo, hay que volver a hablarles a las personas con la verdad”.

El fin de las “promesas de papel”

El Jefe de Estado utilizó el espacio para realizar un diagnóstico crudo sobre la situación de la infraestructura pública, especialmente en salud. Reveló que, bajo el ritmo presupuestario anterior, se necesitarían 36 años para cumplir con todos los Centros de Salud Familiar (Cesfam) prometidos por gobiernos pasados.

“No podemos seguir engañando a la gente. La reconstrucción de Chile requiere reconocer lo que sí podemos hacer hoy y dejar de lado las promesas que no tienen financiamiento”, señaló Kast.

Eficiencia directa a la vena municipal

Para respaldar su discurso de “verdad”, el Presidente anunció medidas administrativas inmediatas que buscan aliviar la estrechez financiera de las municipalidades:

Cero comisión Cenabast: A partir del próximo mes, el Estado dejará de cobrar la comisión de intermediación a los municipios por la compra de fármacos, inyectando esos ahorros directamente a la salud comunal.

A partir del próximo mes, el Estado dejará de cobrar la comisión de intermediación a los municipios por la compra de fármacos, inyectando esos ahorros directamente a la salud comunal. Modernización de multas: Cuestionó el gasto de millones en correos certificados para multas de tránsito, proponiendo la digitalización obligatoria para redirigir esos fondos a seguridad.

Cuestionó el gasto de millones en correos certificados para multas de tránsito, proponiendo la digitalización obligatoria para redirigir esos fondos a seguridad. Orden en Junaeb: Kast defendió la intervención en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), señalando que “ordenar la casa” permitirá atender a más niños con el mismo presupuesto, eliminando ineficiencias acumuladas.

Un llamado a la gestión por sobre la política

Acompañado por 15 ministerios, el mandatario subrayó que la Ley de Reconstrucción no es un proyecto ideológico, sino un plan de supervivencia institucional. Enfatizó que su gobierno no optará por el camino fácil del endeudamiento para ganar popularidad, sino por la responsabilidad fiscal.

“La verdad a veces duele, pero es la única base sólida para reconstruir la confianza entre el Estado y los ciudadanos”, concluyó ante los ediles de diversas tendencias políticas.