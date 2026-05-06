“Es imposible hacer los recortes sin afectar los derechos sociales”: Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú

“Si estuviera en el Congreso votaría en contra de la megarreforma”. En este nuevo episodio de “De Esto Se Habla”, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, analizó los primeros meses del Gobierno de José Antonio Kast y el impacto de su ambiciosa agenda legislativa.

En el programa, fruto de la alianza informativa entre Radio ADN y El País, el jefe comunal reflexionó sobre los desafíos de gobernar una de las comunas más grandes de Chile, la crisis de seguridad y el rol del Frente Amplio en el actual Gobierno.

“Acá hay una agenda que no es de emergencia, de satisfacer demandas específicas de la ciudadanía, sino de reconfigurar el rol y el tamaño del Estado en una sociedad. Yo he sido muy insistente en que, desde el progresismo, tenemos que avanzar hacia una agenda de un Estado más eficiente, más moderno, más transparente, que optimiza el gasto público”, dijo Vodanovic.

El Gobierno propone eximir de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores de 65 años que sea utilizada como vivienda principal. “No me parece justo que una persona millonaria que tiene una mansión en San Damián, en los Trapenses, en San Carlos de Apoquindo, deje de pagar sus contribuciones mientras vecinos de clase media de Maipú, de 40, 45 años las paguen”, agregó.

Sobre el Plan de Reconstrucción, megarreforma o reforma tributaria, como la han llamado algunos, Vodanovic es tajante. “Yo creo que es una reforma que en su contenido grueso atenta contra el bienestar de la mayoría, que trata de mezclar en una sola reforma distintos temas que requieren discusiones particulares y bastante profundas y minuciosas, y en la cual se esconde una gran reforma tributaria”, dijo en De Esto Se Habla.

¿Se ve en La Moneda?

“Si queremos discutir una reforma tributaria, perfecto, discutamos una reforma tributaria, pero esto de generar el mecanismo de una ley miscelánea para meter una serie de temas, disfrazarlo de reconstrucción nacional, cuando lo que busca esto es recaudar menos recursos para el Estado y perjudicar a la gente más pobre”, agregó.

¿Un futuro presidencial? Vodanovic, sociólogo de 35 años, aborda la presión por una posible candidatura presidencial. “No sería responsable con la gente de Maipú ni conmigo mismo que yo empiece a deslizar alternativas que me desconcentren, como lo que yo siempre digo, no me quiero subir a ese pony”, remató.