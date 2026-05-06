Cristian Garin vs. Juan Manuel Cerúndolo: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver en vivo el Masters 1000 de Roma

Cristian Garin (104° del ranking ATP) se alista para su debut en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma. Tras superar con éxito las dos rondas de la qualy, el tenista chileno afrontará su estreno en primera ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°).

La segunda raqueta nacional llega con buenas sensaciones tras una sólida clasificación en el Foro Itálico, donde dejó en el camino al tunecino Moez Echargui (140°) y al británico Jan Choinski (122°) para instalarse en el main draw del torneo que se disputa en la capital italiana.

Ahora, “Gago” se medirá ante Cerúndolo en lo que será el segundo enfrentamiento entre ambos. El único antecedente entre los dos se remonta al Chile Open de este 2026, donde el chileno se impuso por 3-6, 6-3 y 6-3 para avanzar a la segunda ronda del certamen.

¿Cuándo y a qué hora juega Cristian Garin vs. Juan Manuel Cerúndolo en el Masters de Roma?

El partido entre Cristian Garín y Juan Manuel Cerúndolo por la primera ronda del Masters 1000 de Roma está programado para este jueves 6 de mayo no antes de las 08:30 horas de Chile.

El horario del encuentro está sujeto a posibles retrasos por partidos anteriores.

¿Dónde ver en vivo el Masters 1009 de Roma?

El Masters de Roma se transmite en televisión a través de ESPN y de forma online en la plataforma de pago Disney+, dentro del Plan Premium.