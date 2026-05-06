VIDEOS. La Roja Femenina Sub 17 roza la hazaña ante Brasil, pero cae en penales y posterga el sueño mundialista
La selección chilena tendrá ahora una última oportunidad de clasificar al Mundial en el repechaje ante Ecuador.
La Roja Femenina Sub 17 estuvo muy cerca de hacer historia este jueves, pero terminó cayendo en una dramática tanda de penales ante Brasil en las semifinales del Sudamericano que se disputa en Paraguay.
La selección chilena sacó adelante un durísimo partido ante la “scratch”, aunque finalmente no pudo meterse en la final del torneo ni asegurar de manera directa su clasificación al Mundial 2026 de Marruecos.
Ahora, el combinado nacional deberá jugarse la última chance de ir a la cita planetaria en un repechaje decisivo frente a Ecuador.
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El partido comenzó cuesta arriba para las dirigidas por Vanessa Arauz, que a los 50 minutos sufrieron la apertura de la cuenta del elenco brasileño con un golazo de Gamonal.
Pero las seleccionadas chilenas reaccionaron rápidamente y, con un tanto de Amparo Abarca (68′), consiguieron el empate tras definir ante el achique de la portera rival.
La locura nacional se desató apenas unos minutos después, cuando Elisa Cornejo (71′) aprovechó las falencias defensivas de la “verdeamarela” para concretar la remontada.
Lamentablemente, Brasil aún tenía algo más que decir y, cuando restaba muy poco para el final, Mariana Candido volvió a igualar el encuentro, forzando así la definición por penales, donde terminaron imponiéndose.
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