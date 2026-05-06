La Roja Femenina Sub 17 estuvo muy cerca de hacer historia este jueves, pero terminó cayendo en una dramática tanda de penales ante Brasil en las semifinales del Sudamericano que se disputa en Paraguay.

La selección chilena sacó adelante un durísimo partido ante la “scratch”, aunque finalmente no pudo meterse en la final del torneo ni asegurar de manera directa su clasificación al Mundial 2026 de Marruecos.

Ahora, el combinado nacional deberá jugarse la última chance de ir a la cita planetaria en un repechaje decisivo frente a Ecuador.

El partido comenzó cuesta arriba para las dirigidas por Vanessa Arauz, que a los 50 minutos sufrieron la apertura de la cuenta del elenco brasileño con un golazo de Gamonal.

GOLAZO DE BRASIL



Nicolly la dejó pasar y apareció Gamonal por el segundo palo para anotar el 1-0 ante Chile.



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Pero las seleccionadas chilenas reaccionaron rápidamente y, con un tanto de Amparo Abarca (68′), consiguieron el empate tras definir ante el achique de la portera rival.

¡LO EMPATÓ CHILE!



Amparo Abarca definió ante la salida de la arquera y puso el 1-1 vs. Brasil.



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La locura nacional se desató apenas unos minutos después, cuando Elisa Cornejo (71′) aprovechó las falencias defensivas de la “verdeamarela” para concretar la remontada.

CHILE LO DIO VUELTA EN 3 MINUTOS



Elisa Cornejo quedó cara a cara con la arquera brasileña y definió con categoría para marcar el 2-1.



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Lamentablemente, Brasil aún tenía algo más que decir y, cuando restaba muy poco para el final, Mariana Candido volvió a igualar el encuentro, forzando así la definición por penales, donde terminaron imponiéndose.