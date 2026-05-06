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VIDEO. Inesperada reunión en Miami: el viral registro entre “Quico” y Lionel Messi

Carlos Villagrán compartió con el futbolista argentino en un momento que dio la vuelta al mundo.

Felipe Romo

Inesperada reunión en Miami: el viral registro entre “Quico” y Lionel Messi

Lionel Messi disfruta de los últimos años de su exitosa carrera, en la que suma 47 títulos entre Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la selección argentina, con quienes conquistó su primer mundial en 2022.

El futbolista nacido en Rosario recibió una inesperada visita en las instalaciones del club que preside David Beckham, y es que Carlos Villagrán hizo acto de presencia.

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El actor mexicano dio vida a “Quico” durante la exitosa serie del “Chavo del ocho” compartió un momento con Messi que se hizo rápidamente viral en redes sociales tras un beso que le dio Villagrán al argentino.

“Te respeto, y te defenderé toda la vida. Nunca me he perdido algo de lo que te ha pasado. Te veo y te repito, yo creo que usted es el mejor”, fueron las palabras que le dedicó “Quico”.

Esto también rememoró una antigua fotografía de Messi junto a su esposa Antonella Roccuzzo, donde sale disfrazado del popular personaje mexicano.

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