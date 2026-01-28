José Antonio Kast debuta ante líderes regionales en Panamá y llama a una unidad institucional sin “complejos ideológicos”

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó este miércoles su debut en la arena internacional al participar en el Foro Económico de América Latina y el Caribe en Panamá. En una intervención de 11 minutos, Kast compartió estrado con líderes como Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador) y Rodrigo Paz (Bolivia), a quienes invitó formalmente a su ceremonia de cambio de mando el próximo 11 de marzo.

Su discurso estuvo marcado por una autocrítica hacia la clase política regional, asegurando que la situación de América Latina no admite eufemismos. “Nuestra región no ha estado estancada por falta de ideas, ha estado paralizada en muchos lugares por falta de carácter”, sentenció, calificando la persistencia de la pobreza y la inseguridad no como una paradoja académica, sino como un “fracaso político”.

“La unidad no significa renunciar a lo que uno cree, significa entender el lugar que uno ocupa cuando gobierna. Un presidente no administra una trinchera, un presidente lidera una nación, y eso trae una responsabilidad para con sus compatriotas”, aseguró.

Pragmatismo frente a la “disputa ideológica”

Uno de los puntos más relevantes fue su alusión al encuentro bilateral sostenido con el presidente de Brasil, Lula da Silva, con quien mantiene conocidas diferencias políticas. Kast subrayó que en esa mesa no se sentó el candidato, sino el presidente electo de Chile pensando en el interés de su pueblo. “Brasil es como el hermano grande, y uno tiene que tener buenas relaciones con los hermanos”, afirmó, destacando que la política no puede ser un campo de batalla permanente.

Seguridad y Crisis Migratoria

Kast vinculó directamente el desarrollo económico con el orden público, planteando que sin seguridad no hay inversión ni empleo. Respecto al crimen organizado, lo definió como una amenaza regional que requiere inteligencia compartida y un control fronterizo real. Asimismo, calificó como un fallo transversal de los gobiernos y parlamentos regionales el hecho de que más de 7 millones de venezolanos hayan tenido que huir de su país.

“Ha llegado la hora de cruzar fronteras, no solo ideológicas, sino también nacionales”, concluyó el mandatario electo, instando a mirar a Bolivia, Perú y Argentina desde la cooperación concreta y no desde la sospecha. Para Kast, en un mundo competitivo, la fragmentación debilita a la región, mientras que la coordinación la fortalece.