;

José Antonio Kast debuta ante líderes regionales en Panamá y llama a una unidad institucional sin “complejos ideológicos”

En el Foro Económico de la CAF, el presidente electo invitó a sus pares al cambio de mando y abogó por una cooperación real en seguridad y economía.

Mario Vergara

José Antonio Kast debuta ante líderes regionales en Panamá y llama a una unidad institucional sin “complejos ideológicos”

José Antonio Kast debuta ante líderes regionales en Panamá y llama a una unidad institucional sin “complejos ideológicos” / MARTIN BERNETTI

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó este miércoles su debut en la arena internacional al participar en el Foro Económico de América Latina y el Caribe en Panamá. En una intervención de 11 minutos, Kast compartió estrado con líderes como Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador) y Rodrigo Paz (Bolivia), a quienes invitó formalmente a su ceremonia de cambio de mando el próximo 11 de marzo.

Su discurso estuvo marcado por una autocrítica hacia la clase política regional, asegurando que la situación de América Latina no admite eufemismos. “Nuestra región no ha estado estancada por falta de ideas, ha estado paralizada en muchos lugares por falta de carácter”, sentenció, calificando la persistencia de la pobreza y la inseguridad no como una paradoja académica, sino como un “fracaso político”.

“La unidad no significa renunciar a lo que uno cree, significa entender el lugar que uno ocupa cuando gobierna. Un presidente no administra una trinchera, un presidente lidera una nación, y eso trae una responsabilidad para con sus compatriotas”, aseguró.

Revisa también:

ADN

Pragmatismo frente a la “disputa ideológica”

Uno de los puntos más relevantes fue su alusión al encuentro bilateral sostenido con el presidente de Brasil, Lula da Silva, con quien mantiene conocidas diferencias políticas. Kast subrayó que en esa mesa no se sentó el candidato, sino el presidente electo de Chile pensando en el interés de su pueblo. “Brasil es como el hermano grande, y uno tiene que tener buenas relaciones con los hermanos”, afirmó, destacando que la política no puede ser un campo de batalla permanente.

Seguridad y Crisis Migratoria

Kast vinculó directamente el desarrollo económico con el orden público, planteando que sin seguridad no hay inversión ni empleo. Respecto al crimen organizado, lo definió como una amenaza regional que requiere inteligencia compartida y un control fronterizo real. Asimismo, calificó como un fallo transversal de los gobiernos y parlamentos regionales el hecho de que más de 7 millones de venezolanos hayan tenido que huir de su país.

“Ha llegado la hora de cruzar fronteras, no solo ideológicas, sino también nacionales”, concluyó el mandatario electo, instando a mirar a Bolivia, Perú y Argentina desde la cooperación concreta y no desde la sospecha. Para Kast, en un mundo competitivo, la fragmentación debilita a la región, mientras que la coordinación la fortalece.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad