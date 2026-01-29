“Cae en una suerte de persecución”: Defensa de excarabinero condenado critica a la senadora Campillai

Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai, recibió este jueves el beneficio de salida dominical.

En entrevista con Radio ADN, el abogado del ex carabinero, Felipe Solís, se refirió al beneficio que su defensor logró conseguir con Gendarmería.

“Estamos contentos porque Patricio ha demostrado un irrestricto apego al cumplimiento de la condena y una, pese a todo lo adverso que ha sido, y una resiliencia muy admirable”, comentó.

Al respecto, el abogado comentó que dicha solicitud había sido ingresada por “otra abogada” y que “aquellos detalles debieron responderlo a la defensa penitenciaria que él mantiene”.

“Las instituciones tienen que funcionar y el Estado de Derecho tiene que funcionar siempre. Y por tanto, tal como lo despejó Gendarmería de Chile, cumpliéndose los requisitos para cualquier ciudadano a optar un beneficio, ese beneficio tiene que ser otorgado”, dijo

“Se refiere a Patricio en una suerte, ya a esta altura, de incluso, una persecución posterior a la condena...”

Al ser consultado sobre el impacto social que puede provocar el beneficio obtenido por Patricio Maturana, Felipe Solís criticó a la senadora Fabiola Campillai.

“Puede entenderse que la opinión pública en general tienda a creer que hay una suerte de impunidad cuando lo cierto es que lo único que hay es que opera el Estado de Derecho”, comentó.

“He visto, y hemos visto no solo ahora, durante la tramitación de la causa, con un poco de estupor cómo la víctima hoy día senadora (Fabiola Campillai) se refiere a Patricio en una suerte ya a esta altura de incluso una persecución posterior a la condena, que no nos parece”, explicó el abogado del ex carabinero.

“No estamos de acuerdo con que cada vez que Patricio opte algún beneficio, que la propio reglamento interno de Gendarmería así se lo sea, salten estas voces que enarbolan a veces banderas de derechos humanos, pero no respetan los DD.HH de un condenado”, agregó.

Las visitas que recibió Patricio Maturana

Sobre las visitas que ha recibido el ex funcionario de Carabineros, Solís comentó que solamente amigos y cercanos lo han visitado y que “ese tipo de detalles no lo puedo entregar porque me parece que es más íntimo respecto quien lo visita”.

Al ser consultado sobre la posible reunión entre el director de Gendarmería, Rubén Pérez, y Patricio Maturana, el abogado no entregó mayor información al respecto.

“No tengo información respecto a ese punto, no puedo confirmarlo ni admitirlo, no manejo esa información. Me parece que no sería irregular en la medida en que esté todo debidamente realizado conforme al reglamento interno de Gendarmería”, cerró.