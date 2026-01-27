Excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai solicitó beneficio de salida dominical desde marzo

Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai, podría salir los domingos desde la segunda quincena de marzo. Cumple su condena en la cárcel de Molina y solicitó el beneficio por buena conducta.

Según información exclusiva de Radio ADN, la gestión del beneficio ocurrió después de una visita sorpresa al penal del director de Gendarmería, Rubén Pérez. Días antes, el oficial se había reunido con el Presidente electo para tratar la modernización del sistema penitenciario. La cercanía de los hechos ha generado atención pública, pero no hay constancia de que la materia se haya tratado en esa cita.

El excarabinero habría tenido un comportamiento disciplinado dentro del recinto, lo que fue clave para la aprobación del beneficio.

Además, la salida dominical incluiría un seguimiento estricto por parte de Gendarmería y deberá cumplir con normas específicas de retorno y reporte, según los protocolos vigentes.