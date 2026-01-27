;

Excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai solicitó beneficio de salida dominical desde marzo

La tramitación del beneficio se activó tras una visita del director de Gendarmería al penal de Molina.

Martín Neut

Freddy Retamal

Excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai recibirá salida dominical

Excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai recibirá salida dominical

01:37

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai, podría salir los domingos desde la segunda quincena de marzo. Cumple su condena en la cárcel de Molina y solicitó el beneficio por buena conducta.

Según información exclusiva de Radio ADN, la gestión del beneficio ocurrió después de una visita sorpresa al penal del director de Gendarmería, Rubén Pérez. Días antes, el oficial se había reunido con el Presidente electo para tratar la modernización del sistema penitenciario. La cercanía de los hechos ha generado atención pública, pero no hay constancia de que la materia se haya tratado en esa cita.

El excarabinero habría tenido un comportamiento disciplinado dentro del recinto, lo que fue clave para la aprobación del beneficio.

Además, la salida dominical incluiría un seguimiento estricto por parte de Gendarmería y deberá cumplir con normas específicas de retorno y reporte, según los protocolos vigentes.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad